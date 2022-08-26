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В станице Голубицкой Темрюкского района появился памп-трек

Спорт
26.08.2022 12:47
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-stanitse-golubitskoj-temryukskogo-rajona-poyavilsya-pamp-trek
Видео канала «Кубань 24»

Речь о спортивной площадке для велосипедистов, представляющей собой чередование поворотов и наклонов под разными углами.

Памп-трек поможет совершенствовать свои навыки как новичкам, так и профессионалам экстремального спорта. Зачастую это закольцованная трасса небольшой длины, а набор и поддержка скорости на ней происходит за счет специальной техники.

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