В станице Голубицкой Темрюкского района появился памп-трек
Спорт
26.08.2022 12:47
Речь о спортивной площадке для велосипедистов, представляющей собой чередование поворотов и наклонов под разными углами.
Памп-трек поможет совершенствовать свои навыки как новичкам, так и профессионалам экстремального спорта. Зачастую это закольцованная трасса небольшой длины, а набор и поддержка скорости на ней происходит за счет специальной техники.
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