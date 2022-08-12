Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Крымском районе открыли новую спортивную площадку

Общество
12.08.2022 10:49
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krymskom-rajone-otkryli-novuyu-sportivnuyu-ploshhadku
Видео канала «Кубань 24»

Территорию оборудовали для игры в пляжный волейбол, гандбол и футбол. Комплекс возвели ко Дню физкультурника, который будут отмечать 13 августа.

Местные школьники уже оценили игровые зоны. Они разделились на команды и устроили соревнования. Глава муниципалитета поздравил спортсменов с новым местом для здоровых игр.

«Желаю вам новых побед. И привозите в копилку муниципалитета как можно больше различных наград. Очень надеюсь, что вы громко о себе заявите», — отметил глава Крымского района Сергей Лесь.

В районе активно развивают спортивную инфраструктуру: строится Центр единоборств, спортплощадка в селе Экономическом, ремонтируется школа олимпийского резерва.

Читайте также: в Крымском районе на ремонт трех учреждений культуры выделили более 14 млн рублей.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Отдыхать не торопясь: пять причин побывать в Ейске
  2. В Санкт-Петербурге пятерых пассажиров не пустили на самолет, летевший в Сочи
  3. В Краснодаре в канализации нашли автомобильный двигатель
  4. 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
  5. Фейки опережают эпидемию: что уже наврано в Сети про обезьянью оспу
  6. В Краснодарском крае с 11 августа ограничили посещение лесов на транспорте
ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Сбербанке предупредили о новой схеме интернет-мошенников
В Сбербанке предупредили о новой схеме интернет-мошенников
На набережной Анапы женщина ударила девочку, которая наехала на нее детской машиной
На набережной Анапы женщина ударила девочку, которая наехала на нее детской машиной
В ДТП под Краснодаром погиб пешеход, перебегавший дорогу
В ДТП под Краснодаром погиб пешеход, перебегавший дорогу
Парень прокатился в такси из Анапы в Сочи и сбежал от водителя, не заплатив
Парень прокатился в такси из Анапы в Сочи и сбежал от водителя, не заплатив
Взрывы в Крыму: что известно на второй день после ЧП на военном аэродроме
Взрывы в Крыму: что известно на второй день после ЧП на военном аэродроме
Прямой эфир
Мы в соцсетях