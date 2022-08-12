В Крымском районе открыли новую спортивную площадку
Общество
12.08.2022 10:49
Территорию оборудовали для игры в пляжный волейбол, гандбол и футбол. Комплекс возвели ко Дню физкультурника, который будут отмечать 13 августа.
Местные школьники уже оценили игровые зоны. Они разделились на команды и устроили соревнования. Глава муниципалитета поздравил спортсменов с новым местом для здоровых игр.
«Желаю вам новых побед. И привозите в копилку муниципалитета как можно больше различных наград. Очень надеюсь, что вы громко о себе заявите», — отметил глава Крымского района Сергей Лесь.
В районе активно развивают спортивную инфраструктуру: строится Центр единоборств, спортплощадка в селе Экономическом, ремонтируется школа олимпийского резерва.
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