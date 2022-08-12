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В Крымском районе на ремонт трех учреждений культуры выделили более 14 млн рублей

Общество
12.08.2022 08:41
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krymskom-rajone-na-remont-treh-uchrezhdenij-kultury-vydelili-bolee-14-mln-rublej
Видео канала «Кубань 24»

Один из объектов, которые сейчас приводят в порядок, — социальный центр в хуторе Адагум. Фасад, украшенный лепниной, обветшал, теперь его восстанавливают.

Сейчас все в строительных лесах, подрядчик готовит поверхность к покраске. На обновление внешнего вида здания потратят свыше 3 млн рублей.

Руководство района проинспектировало эту и другие стройки. Так, в хуторе Новоукраинском до октября должны капитально отремонтировать зрительный зал СКЦ, а в Школьном — кровлю и фасад ДК. Времени у строителей остается немного, поэтому работа кипит.

Читайте также: в Темрюкском районе по нацпроектам отремонтировали ДК и открыли «Точки роста» в школах.

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