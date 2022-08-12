В Крымском районе на ремонт трех учреждений культуры выделили более 14 млн рублей
Общество
12.08.2022 08:41
Один из объектов, которые сейчас приводят в порядок, — социальный центр в хуторе Адагум. Фасад, украшенный лепниной, обветшал, теперь его восстанавливают.
Сейчас все в строительных лесах, подрядчик готовит поверхность к покраске. На обновление внешнего вида здания потратят свыше 3 млн рублей.
Руководство района проинспектировало эту и другие стройки. Так, в хуторе Новоукраинском до октября должны капитально отремонтировать зрительный зал СКЦ, а в Школьном — кровлю и фасад ДК. Времени у строителей остается немного, поэтому работа кипит.
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