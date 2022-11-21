В Тимашевском районе построили новую теплотрассу протяженностью 1,5 км
Общество
21.11.2022 15:53
В станице Медведовской проложили сеть теплоснабжения по улицам Мира, Ленина, Кропоткина.
Теплотрасса обеспечит бесперебойным теплоснабжением 18 многоквартирных домов. В них живут более 600 человек. Кроме того, тепло от новой сети получит детский сад комбинированного вида № 21.
Строительство начали в 2021 году по краевой госпрограмме «Развитие топливно-энергетического комплекса». Сейчас рабочие занялись восстановлением ландшафта и благоустройством прилегающей территории. Эти работы планируют завершить до конца года, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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