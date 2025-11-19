Logo
В Тимашевском районе отметили 55-летие со дня открытия Музея семьи Степановых

Культура
В Тимашевском районе отметили 55-летие со дня открытия Музея семьи Степановых
Скриншот видео телеканала «Кубань 24»

В муниципалитете почтили сразу две значимые даты: 55-летие со дня открытия Музея семьи Степановых и 143-ю годовщину со дня рождения Епистинии Федоровны Степановой.

В мемориальном сквере у памятника солдатской матери прошел торжественный церемониал «Час Славы» и возложение цветов — тихая, но весомая дань памяти женщине, чья судьба стала символом несгибаемой стойкости.

В музее организовали тематические экскурсии. Гости вновь увидели уникальный комплекс, полностью посвященный одной семье. Его экспозиция рассказывает о подвиге простой русской женщины, потерявшей девятерых сыновей на фронтах Гражданской и Великой Отечественной войн.

Подробнее об истории Епистинии Степановой и ее сыновей можно узнать здесь

