В Тимашевском районе отметили 55-летие со дня открытия Музея семьи Степановых
19.11.2025 09:04
В муниципалитете почтили сразу две значимые даты: 55-летие со дня открытия Музея семьи Степановых и 143-ю годовщину со дня рождения Епистинии Федоровны Степановой.
В мемориальном сквере у памятника солдатской матери прошел торжественный церемониал «Час Славы» и возложение цветов — тихая, но весомая дань памяти женщине, чья судьба стала символом несгибаемой стойкости.
В музее организовали тематические экскурсии. Гости вновь увидели уникальный комплекс, полностью посвященный одной семье. Его экспозиция рассказывает о подвиге простой русской женщины, потерявшей девятерых сыновей на фронтах Гражданской и Великой Отечественной войн.
