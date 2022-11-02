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В Тимашевском районе экс-замначальника полиции получил 8 лет колонии за взятку

Происшествия
02.11.2022 10:56
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-timashevskom-rajone-eks-zamnachalnika-politsii-poluchil-8-let-kolonii-za-vzyatku
В Тимашевском районе экс-замначальника полиции получил 8 лет колонии за взятку
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Подозреваемого задержали сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю. Расследование уголовного дела вел СУ СК России по Краснодарскому краю.

По данным следствия и суда, в декабре 2019 года замначальника следственного отдела ОМВД России по Тимашевскому району через посредника предложил подозреваемому по одному из уголовных дел прекратить преследование за денежное вознаграждение. Он потребовал 800 тыс. рублей, а позже снизил сумму до 600 тыс. рублей. Подозреваемый согласился.

В назначенное время мужчина прибыл на место для передачи денег. Полицейский с чужого телефона отправил ему смс с требованием положить деньги в багажник машины. Тот подчинился. Подозреваемого задержали, возбудили уголовное дело.

Тимашевский районный суд признал обвиняемого виновным. Его приговорили к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в размере 1 млн 200 тыс. рублей. Кроме того, его лишили права занимать должности на госслужбе на пять лет.

Обвиняемый подал апелляцию, но суд оставил приговор без изменений. Он вступил в законную силу, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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