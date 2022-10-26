Бывшего вице-мэра Сочи Рыкова приговорили к 15 годам колонии за взятки

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Приговор 26 октября вынес Хамовнический районный суд Москвы.

Бывшего заместителя главы администрации Сочи Анатолия Рыкова обвиняли в трех эпизодах получения взяток на сумму 40 млн рублей за выдачу разрешений на строительство.

В суде подсудимый заявил, что считает судебный процесс расправой над ним за честную и последовательную позицию и отказ взять на себя вину за решения, принятые судами в пользу заинтересованных лиц. По мнению бывшего чиновника, обвинение против него было сфабриковано. Анатолий Рыков утверждал во время следствия, что выдавал разрешения на строительство по решению судов. А его защита заявила, что в деле нет ни одного разрешения на строительство, которое Рыков подписал.

Суд приговорил бывшего вице-мэра Сочи к 15 годам колонии строгого режима, сообщает РБК.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», с 2010 года Рыков брал взятки за выдачу разрешений на строительство и за заключение договоров аренды земли с администрацией города-курорта. У него был соучастник — Сергей Юрин, который координировал работу департамента имущественных отношений. Также он отвечал за представление интересов мэрии и главы города в судах.

Злоумышленники действовали по отработанной схеме. Предприниматели обращались мэрию за разрешением на строительство, им отказывали. Затем отказ безуспешно обжаловался в суде. Однако затем в суде апелляционной инстанции дело завершалось в пользу застройщиков, а суд обязывал мэрию Сочи разрешить строительство. В первоначальной редакции обвинения в 2018 году бывшего вице-мэра обвиняли по пяти эпизодам. Тогда сумма взяток называлась в размере 120 и 100 млн рублей. В окончательном обвинении его обвиняли в 3 эпизодах получения взяток на 40 млн рублей.