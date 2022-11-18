В Тимашевском районе двое блогеров получили по 2,5 года колонии за кражу дорожных знаков

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Приговор вынес Тимашевский районный суд. Блогеров Алексея Шамардина и Станислава Андреева признали виновными в краже.

Суд установил, что мужчины при помощи гаечного ключа открутили дорожный знак «Инвалиды» возле административного здания в Тимашевске. Затем они таким же способом открутили еще один аналогичный знак на автомобильной парковке возле торгового центра.

Во время судебного заседания блогеры свою вину не признали. Однако ее установили при помощи представленных доказательств.

Суд признал мужчин виновными в краже и назначил им наказание в виде 2,5 лет лишения свободы каждому. Отбывать наказание они будут в колонии-поселении. Андреев также выплатит в пользу государства 40 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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