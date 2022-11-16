В Адыгее бывший федеральный судья получил 5 лет условно и 1,5 млн рублей штрафа за взятку

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Преступление выявили и пресекли сотрудники ФСБ. Приговор в отношении судьи по делу о получении через посредника взятки за незаконные действия в пользу взяткодателя в ноябре вынес Красногвардейский районный суд Адыгеи.

По данным следствия, судья Майкопского городского суда в ноябре 2021 года в своем служебном кабинете получил от представляющего интересы истца по гражданскому делу мужчины 50 тыс. рублей за принятие решения об изъятии автомобиля из чужого владения.

Квалификационная коллегия судей Республики Адыгея прекратила полномочия судьи досрочно. Уголовное дело в отношении судьи возбудил председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

По ходатайству следствия, на имущество бывшего судьи наложили арест для возмещения причиненного им вреда. Суд назначил ему 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года, а также на 5 лет запретил занимать должности в государственных и муниципальных учреждениях. Кроме того, подсудимого оштрафовали на 1,5 млн рублей. Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Республике Адыгея.

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