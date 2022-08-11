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В Тимашевском районе до 1 сентября завершат ремонт в шести школах

Общество
11.08.2022 08:04
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-timashevskom-rajone-do-1-sentyabrya-zavershat-remont-v-shesti-shkolah
Видео канала «Кубань 24»

Темпы работ проверил глава муниципального образования Андрей Палий.

Например, школа № 11 после ремонта получит новый пищеблок. Там уже демонтировали старые инженерные сети, заменили электропроводку и оштукатурили стены. Сейчас строители монтируют отопление и укладывают плитку.

Также капремонт пищеблока делают в школе № 1. А в школах №№ 19, 12 и 7 меняют кровлю. Кроме того, идет строительство спортивного зала для школы № 21 в станице Роговской. Все объекты планируют сдать до 1 сентября.

Читайте также: в Краснодарском крае в 2023 году по федеральной программе модернизируют еще 15 школ.

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