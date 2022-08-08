На Кубани в следующем году по федеральной программе модернизируют еще 15 школ

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

О ходе капремонта школ на Кубани 8 августа рассказала заместитель губернатора по социальным вопросам Анна Минькова.

По словам вице-губернатора, в крае не только активно строят новые школы, но также большое внимание уделяют ремонту уже существующих образовательных учреждений, которые строились 20 и более лет назад и нуждаются в капремонте.

«Необходимо во всех школах создавать современные и комфортные условия для наших детей и учителей — это одна из ключевых задач, стоящих перед отраслью образования. Благодаря участию в федеральной программе в крае до конца 2023 года модернизируют 56 школ, в том числе в небольших сельских поселениях», — рассказала Анна Минькова.

Еще 15 школ прошли отбор на предоставление федеральных субсидий в 2023 году. Это сельские школы Апшеронского, Динского, Каневского, Курганинского, Павловского, Северского, Туапсинского и Ейского районов. А также две коррекционные школы-интерната в станицах Платнировской и Бесскорбной.

Сейчас по программе «Модернизация школьных систем образования» обновление идет в 41 школе. В этом году на капремонт кубанских школ из федерального и краевого бюджетов выделили более 2,7 млрд рублей. Оценку готовности 1 тыс. 248 школ Кубани к учебному году завершат до 20 августа, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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