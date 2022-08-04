Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Краснодаре до 18 августа проверят готовность школ и детских садов к новому учебному году

Общество
04.08.2022 11:31
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-do-18-avgusta-proveryat-gotovnost-shkol-i-detskih-sadov-k-novomu-uchebnomu-godu
Видео канала «Кубань 24»

Проверки пройдут и в учреждениях дополнительного образования. Всего специалисты проинспектируют 304 муниципальных, а также 53 негосударственных и государственных организаций.

Затем учебные заведения получат 10 дней на устранение замечаний. Четыре комиссии по приемке образовательных учреждений уже начали работать в каждом внутригородском округе.

Кроме того, этим летом капитально ремонтируют 38 школ и 30 детских садов. Завершить все ремонтные работы обещают до начала образовательного процесса.

Читайте также: в Краснодаре стройкомпании передали городу участки под школу на 1,5 тыс. мест.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Отдых 2022: три новых экскурсионных маршрута Краснодарского края
  2. В Краснодаре произошел крупный пожар в заброшенном двухэтажном доме
  3. В Туапсинском районе на перевале водитель «Лады» погиб в жестком ДТП с грузовиком
  4. 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
  5. Фейки опережают эпидемию: что уже наврано в Сети про обезьянью оспу
  6. Матч хоккейного турнира между «Сочи» и «Авангардом» начался с драки игроков
ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Матч хоккейного турнира между «Сочи» и «Авангардом» начался с драки игроков
Матч хоккейного турнира между «Сочи» и «Авангардом» начался с драки игроков
В Туапсинском районе на перевале водитель «Лады» погиб в жестком ДТП с грузовиком
В Туапсинском районе на перевале водитель «Лады» погиб в жестком ДТП с грузовиком
В Краснодаре из-за энергоаварии отключились 27 трансформаторов в двух округах
В Краснодаре из-за энергоаварии отключились 27 трансформаторов в двух округах
На пляже в Новороссийске на глазах у отдыхающих утонула пенсионерка
На пляже в Новороссийске на глазах у отдыхающих утонула пенсионерка
Дорога на юг: платные участки М-4 в Краснодарском крае
Дорога на юг: платные участки М-4 в Краснодарском крае
Прямой эфир
Мы в соцсетях