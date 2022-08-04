В Краснодаре до 18 августа проверят готовность школ и детских садов к новому учебному году

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Проверки пройдут и в учреждениях дополнительного образования. Всего специалисты проинспектируют 304 муниципальных, а также 53 негосударственных и государственных организаций.

Затем учебные заведения получат 10 дней на устранение замечаний. Четыре комиссии по приемке образовательных учреждений уже начали работать в каждом внутригородском округе.

Кроме того, этим летом капитально ремонтируют 38 школ и 30 детских садов. Завершить все ремонтные работы обещают до начала образовательного процесса.

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