В Краснодаре стройкомпании передали городу участки под школу на 1,5 тыс. мест

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Большую школу построят в районе Западного обхода. Земельные участки под новое учебное заведение общей площадью 3,6 га городу передали строительные компании.

На аппаратном совещании 3 августа мэр Краснодара Андрей Алексеенко поручил как можно скорее приступить к проектированию школы на 1 тыс. 550 мест.

«Для увеличения объемов социального строительства в Краснодаре используем разные механизмы. Один из них — строительство школ и детсадов на переданных муниципалитету земельных участках. Новая большая школа крайне нужна в этой части города. Сразу же приступайте к ее проектированию», — сказал Андрей Алексеенко.

И. о. директора департамента строительства Азамат Тлишев сообщил, что городу уже передали два земельных участка площадью 3,6 га. Далее их передадут Единой службе заказчика.

В 2022 году начнут проектирование школы. К концу 2023 года планируют получить одобрение госэкспертизы. Затем администрация обратится за средствами для строительства, отметил мэр Краснодара.

Сейчас в краевом центре строят 41 соцобъект. Это 12 школ, 26 детских садов, 2 больницы и 1 спорткомплекс. Кроме того, проектируют 41 садик и 27 школ. Прошли экспертизу четыре школы, четыре детсада и физкультурно-оздоровительный комплекс, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре на Ближнем Западном обходе построят три детских сада и школу.