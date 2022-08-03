В Краснодаре стройкомпании передали городу участки под школу на 1,5 тыс. мест
Большую школу построят в районе Западного обхода. Земельные участки под новое учебное заведение общей площадью 3,6 га городу передали строительные компании.
На аппаратном совещании 3 августа мэр Краснодара Андрей Алексеенко поручил как можно скорее приступить к проектированию школы на 1 тыс. 550 мест.
«Для увеличения объемов социального строительства в Краснодаре используем разные механизмы. Один из них — строительство школ и детсадов на переданных муниципалитету земельных участках. Новая большая школа крайне нужна в этой части города. Сразу же приступайте к ее проектированию», — сказал Андрей Алексеенко.
И. о. директора департамента строительства Азамат Тлишев сообщил, что городу уже передали два земельных участка площадью 3,6 га. Далее их передадут Единой службе заказчика.
В 2022 году начнут проектирование школы. К концу 2023 года планируют получить одобрение госэкспертизы. Затем администрация обратится за средствами для строительства, отметил мэр Краснодара.
Сейчас в краевом центре строят 41 соцобъект. Это 12 школ, 26 детских садов, 2 больницы и 1 спорткомплекс. Кроме того, проектируют 41 садик и 27 школ. Прошли экспертизу четыре школы, четыре детсада и физкультурно-оздоровительный комплекс, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре на Ближнем Западном обходе построят три детских сада и школу.
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