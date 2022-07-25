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В Краснодаре на Ближнем Западном обходе построят три детских сада и школу

Общество
25.07.2022 14:33
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-na-blizhnem-zapadnom-obhode-postroyat-tri-detskih-sada-i-shkolu
В Краснодаре на Ближнем Западном обходе построят три детских сада и школу
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Мэрия разрешила строительство детских садов на 230, 250 и 195 мест и школы на 1,5 тыс. мест. Объекты взведут на улице Ветеранов и улице имени Героя Пешкова. Работы начнутся в ближайшее время.

«Возводить их будет застройщик за свои средства. Это очередной пример комплексной застройки, когда вместе с жильем — а этот микрорайон достаточно активно развивается — возводится и социальная инфраструктура. Поручил департаменту строительства взять эти работы на сопровождение», — рассказал глава Краснодара Андрей Алексеенко.

Он добавил, что всего в этом районе предусмотрели 7 социальных объектов, из них 3 детсада (2 по 195 мест и 1 — на 215 мест). Сейчас разрабатывается проектная документация.

С января по июнь в Краснодаре достроили 2 детских сада на 380 мест и 4 школы на 5 тыс. 225 мест. Сейчас строят 26 детсадов на 6 тыс. 630 мест и 12 школ на 15 тыс. 450 мест, а также спорткомплекс и 2 учреждения здравоохранения, сообщил мэр в Telegram.

Читайте также: в пригороде Краснодара построят две школы и два детсада.

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