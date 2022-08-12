В Тимашевском районе автомобиль BMW спровоцировал ДТП и врезался в бетонный столб
Происшествия
12.08.2022 12:28
Авария произошла 11 августа около 18:00 на улице 50 лет Октября в Тимашевске.
По предварительным данным, 38-летний водитель BMW при обгоне нарушил правила и выехал на встречную полосу и столкнулся с попутным Volkswagen, который поворачивал налево, за рулем которого была 20-летняя девушка. После столкновения обе иномарки съехали с дороги, автомобиль BMW врезался в бетонную опору.
В результате девушка-водитель Volkswagen и 34-летний пассажир BMW получили травмы, их госпитализировали, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.
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