В Тимашевском районе автомобиль BMW спровоцировал ДТП и врезался в бетонный столб

Фото отдела пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

Авария произошла 11 августа около 18:00 на улице 50 лет Октября в Тимашевске.

По предварительным данным, 38-летний водитель BMW при обгоне нарушил правила и выехал на встречную полосу и столкнулся с попутным Volkswagen, который поворачивал налево, за рулем которого была 20-летняя девушка. После столкновения обе иномарки съехали с дороги, автомобиль BMW врезался в бетонную опору.

В результате девушка-водитель Volkswagen и 34-летний пассажир BMW получили травмы, их госпитализировали, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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