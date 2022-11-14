В Тимашевской центральной районной больнице по нацпроекту установили новый КТ-аппарат

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Новый компьютерный томограф в ЦРБ Тимашевска закупили в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Об этом 14 ноября сообщила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.

Замглавы Кубани отметила, что новый аппарат КТ уже начал работу. Кроме того, новое медоборудование по нацпроекту получила участковая больница станицы Новокорсунской.

«В участковой больнице станицы Новокорсунской установили новый цифровой флюорограф и рентген-аппарат. В рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения» в хуторе Ленинском Тимашевского района открыли новый офис ВОП. Он обслуживает порядка 4 тыс. жителей. Построили два новых фельдшерско-акушерских пункта — в поселке Октябрьском и хуторе Большевик. Кроме того, по нацпроекту обновили амбулаторию в хуторе Танцура-Крамаренко», — написала Минькова в Telegram.

Также в текущем году Тимашевская ЦРБ получила три новых медицинских автомобиля.

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