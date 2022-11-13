На Кубани 10 объектов здравоохранения получили положительные заключения экспертизы
Общество
13.11.2022 12:01
Успешно прошли экспертизу проекты 5 детских поликлиник, взрослых поликлиник и 2 офиса врача общей практики.
Детские поликлиники на 250 посещений в смену построят в Кавказском, Кущевском, Староминском, Красноармейском и Павловском районах. Новые поликлиники для взрослых на 600 пациентов в смену появятся в Калининском, Мостовском и Новопокровском районах.
Два офиса ВОП построят в селе Новосельском Новокубанского района и в хуторе Западном Ленинградского района, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в 2023 году в Краснодарском крае достроят 8 поликлиник. Об этом шла речь на расширенном совещании, которое 7 ноября провел губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.
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