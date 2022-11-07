Кондратьев: в 2023 году в Краснодарском крае достроят 8 поликлиник

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об этом шла речь на расширенном совещании, которое 7 ноября провел губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Новые медучреждения откроют по нацпроекту «Здравоохранение».

Всего в Краснодарском крае планируют построить 19 новых поликлиник.

«Мы приступили к реализации масштабного проекта — строительства новых поликлиник. Понимаем, что в условиях сегодняшних вызовов не просто обеспечить их полное оснащение. Будем искать нестандартные решения, но 19 новых поликлиник на Кубани построим. Восемь из них завершим уже в 2023 году», — сказал Вениамин Кондратьев.

Программу строительства разделили на три этапа. Сейчас строят поликлиники в Новопокровском, Павловском, Староминском, Кавказском, Кущевском, Мостовском, Калининском и Красноармейском районах, сообщил вице-губернатор Евгений Наумов.

«Вторая очередь — строительство шести объектов в Курганинске, в станицах Тамани, Новотитаровской, Выселках, Щербиновской и Крыловской. Срок реализации — 2024–2025 год. На сегодняшний день проектно-сметная документация проходит экспертизу», — сказал Евгений Наумов.

В рамках третьего этапа в 2024–2025 годах планируют построить пять новых поликлиник: две в Краснодаре, а также в Приморско-Ахтарске, Новороссийске и Темрюке.

Кроме того, до конца года планируют открыть 11 фельдшерско-акушерских пунктов — 9 уже готовы, еще 2 закончат к декабрю. Также в крае откроют 18 офисов врачей общей практики — 4 ввели в эксплуатацию, 14 завершат до конца года, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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