Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Кондратьев: в 2023 году в Краснодарском крае достроят 8 поликлиник

Общество
07.11.2022 14:53
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-k-2023-godu-v-krasnodarskom-krae-dostroyat-8-poliklinik
Кондратьев: в 2023 году в Краснодарском крае достроят 8 поликлиник
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об этом шла речь на расширенном совещании, которое 7 ноября провел губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Новые медучреждения откроют по нацпроекту «Здравоохранение».

Всего в Краснодарском крае планируют построить 19 новых поликлиник.

«Мы приступили к реализации масштабного проекта — строительства новых поликлиник. Понимаем, что в условиях сегодняшних вызовов не просто обеспечить их полное оснащение. Будем искать нестандартные решения, но 19 новых поликлиник на Кубани построим. Восемь из них завершим уже в 2023 году», — сказал Вениамин Кондратьев.

Программу строительства разделили на три этапа. Сейчас строят поликлиники в Новопокровском, Павловском, Староминском, Кавказском, Кущевском, Мостовском, Калининском и Красноармейском районах, сообщил вице-губернатор Евгений Наумов.

«Вторая очередь — строительство шести объектов в Курганинске, в станицах Тамани, Новотитаровской, Выселках, Щербиновской и Крыловской. Срок реализации — 2024–2025 год. На сегодняшний день проектно-сметная документация проходит экспертизу», — сказал Евгений Наумов.

В рамках третьего этапа в 2024–2025 годах планируют построить пять новых поликлиник: две в Краснодаре, а также в Приморско-Ахтарске, Новороссийске и Темрюке.

Кроме того, до конца года планируют открыть 11 фельдшерско-акушерских пунктов — 9 уже готовы, еще 2 закончат к декабрю. Также в крае откроют 18 офисов врачей общей практики — 4 ввели в эксплуатацию, 14 завершат до конца года, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в поселке Российском под Краснодаром построят детскую поликлинику.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Сочи при обрушении балкона в общежитии погибли два человека
В Сочи при обрушении балкона в общежитии погибли два человека
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
С 8:00 до 23:00: в Краснодарском крае время продажи алкоголя увеличили на четыре часа
С 8:00 до 23:00: в Краснодарском крае время продажи алкоголя увеличили на четыре часа
В Славянском районе в массовом ДТП погибли двое человек
В Славянском районе в массовом ДТП погибли двое человек
В Краснодарском крае жители могут прикрепиться к поликлинике через «Госуслуги»
В Краснодарском крае жители могут прикрепиться к поликлинике через «Госуслуги»
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Что такое средний уровень реагирования, введенный в Краснодарском крае?
  2. «Магнит» сэкономил 100 млн рублей на переводе сотрудников на удаленку
  3. Через Керченский пролив паромы перевезли более 26,6 тыс. пассажиров
  4. Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
  5. На Крымском мосту 8 ноября перекроют движение транспорта
  6. Бренды Giorgio Armani и Yves Saint Laurent возобновят поставки в Россию
Прямой эфир
Мы в соцсетях