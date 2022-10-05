В поселке Российском под Краснодаром построят детскую поликлинику
Медучреждение на 150 посещений в смену построят по нацпроекту «Здравоохранение».
Госконтракт на проектирование новой детской поликлиники в поселке Российском заключили 30 сентября. Сдать объект планируют в 2024 году. Об этом 5 октября сообщил вице-губернатор Краснодарского края Евгений Наумов.
«Детское отделение построят в поселке Российский. Общая площадь здания составит около 2,5 тыс. кв. м. В состав учреждения войдут отделение на 150 посещений, детская игровая площадка, колясочная, автостоянки для сотрудников и посетителей. Также предусмотрен контрольно-пропускной пункт на въезде. После подготовки проекта и прохождения всех необходимых процедур сможем приступить к строительству. Сдать объект планируем в 2024 году», — сказал Наумов.
В общей сложности на Кубани до 2025 года планируют построить еще 8 детских и 11 взрослых поликлиник, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Читайте также: в Сочи городская больница № 1 получила новое оборудование по нацпроекту.
- Кредитные каникулы для участников СВО — ответы на важные вопросы
- В Краснодарском крае во время пожара в частном доме обрушилась крыша, есть погибший
- Почему на передовой нет чистого белья и стоит ли это общественной дискуссии?
- Самый противоречивый орден Российской империи: Святой Владимир — и гражданским, и военным
- В Сочи третий день ищут пропавшего в море 60-летнего мужчину
- «Объясняем.рф»: Минобороны полностью обеспечивает мобилизованных всем необходимым