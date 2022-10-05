В Сочи городская больница № 1 получила новое оборудование по нацпроекту
В рамках программы «Модернизация первичного звена» нацпроекта «Здравоохранение» в горбольницу закупили автоматические установки для дезинфекции эндоскопов и шкафы для их хранения.
Главная медсестра сочинской горбольницы № 1 Александра Платонова отметила, что от качественной обработки эндоскопов зависит безопасность и здоровье пациентов.
«Дезинфекция, стерилизация и любая другая обработка эндоскопов, гастроскопов, колоноскопов — это очень важная и ответственная операция. Так как от правильности ее выполнения напрямую зависит безопасность пациентов и прежде всего их здоровье. Новые дезинфицирующие установки исключают негативное влияние на человека, а время обработки эндоскопов значительно сокращается. Благодаря автоматизированным процессам дезинфекции врач успевает осмотреть во много раз больше пациентов за смену», — сказала Платонова.
Эндоскопия — одно из самых востребованных направлений в диагностике ЖКТ. Новые установки помогут сократить время обработки эндоскопа. В новых шкафах можно хранить продезинфицированное оборудование до семи суток.
За прошлый год в рамках модернизации первичного звена в больницы края закупили 2,5 тыс. единиц оборудования. Среди них 59 единиц «тяжелого». В текущем году на Кубани планируют приобрести свыше 2,2 тыс. единиц оборудования, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
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