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В Тимашевске школьников научат безопасному поведению в соцсетях

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-timashevske-shkolnikov-nauchat-bezopasnomu-povedeniyu-v-sotssetyah
В Тимашевске школьников научат безопасному поведению в соцсетях
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

«Цифровой ликбез» проведут для учащихся школы № 4 в Тимашевске. На открытом занятии детям расскажут, как защитить личную информацию в сети и противостоять кибербуллингу.

Занятие проведут в игровой форме при помощи образовательных видеороликов.

«Открытый урок не ограничивается просмотром видеороликов о кибербезопасности. Это живой диалог школьников со спикерами урока, из которого ребята узнают, как ответить мошенникам и создать надежный пароль, как защитить профиль в социальных сетях и что такое социальная инженерия. Школьники получат ответы на свои вопросы от компетентных специалистов, работающих в органах власти и ИТ-компаниях», — сказал глава департамента информатизации и связи Кубани Станислав Завальный.

Всероссийский просветительский проект в сфере цифровой грамотности и кибербезопасности организует «ВКонтакте» и общество «Цифровая экономика» при поддержке Минцфиры и Минпросвещения РФ.

Материалы «Цифрового ликбеза» можно использовать в учебном процессе или на родительских собраниях. Занятия предназначены для детей от 12 лет, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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