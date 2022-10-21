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В Тимашевске школьник попал под колеса иномарки, переходя дорогу в неположенном месте

Происшествия
21.10.2022 12:15
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-timashevske-shkolnik-popal-pod-kolesa-inomarki-perehodya-dorogu-v-nepolozhennom-meste
В Тимашевске школьник попал под колеса иномарки, переходя дорогу в неположенном месте
Фото отдела пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

ДТП, в котором пострадал 9-летний мальчик, произошло 20 октября в 18:10 на улице Братской.

По предварительным данным, ребенок шел из магазина к машине своей матери, которая находилась на противоположной стороне улицы. Мальчик решил перейти дорогу вне пешеходного перехода в зоне его видимости, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды БДД ГУ ГИБДД по Краснодарскому краю.

Ребенка сбил 33-летний водитель автомобиля Hyundai. В результате аварии школьника госпитализировали с травмами. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Аналогичный случай произошел в Сочи. Там под колеса автомобиля попал 8-летний мальчик. Он вышел на дорогу из автомобиля родственников, которые привезли его на тренировку и тоже попытался перейти проезжую часть в неположенном месте.

Читайте также: в Сочи ищут водителя, который сбил 9-летнюю девочку и скрылся.

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