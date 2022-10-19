В Сочи ищут водителя, который сбил 9-летнюю девочку и скрылся
Происшествия
19.10.2022 21:33
Авария произошла 18 октября в 19:20 напротив дома № 4 на улице Невской в Центральном районе.
По предварительным данным, неустановленный водитель ехал по внутридворовой территории, предположительно, на мопеде и сбил 9-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть. В результате девочка получила травмы, ей была оказана медицинская помощь.
В полиции по данному факту проводят проверку, устанавливают личность водителя и все обстоятельства произошедшего, сообщает ОГИБДД УВД по Сочи в Telegram.
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