В Сочи ищут водителя, который сбил 9-летнюю девочку и скрылся

Фото ОГИБДД УВД по Сочи

Авария произошла 18 октября в 19:20 напротив дома № 4 на улице Невской в Центральном районе.

По предварительным данным, неустановленный водитель ехал по внутридворовой территории, предположительно, на мопеде и сбил 9-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть. В результате девочка получила травмы, ей была оказана медицинская помощь.

В полиции по данному факту проводят проверку, устанавливают личность водителя и все обстоятельства произошедшего, сообщает ОГИБДД УВД по Сочи в Telegram.

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