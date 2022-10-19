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В Сочи ищут водителя, который сбил 9-летнюю девочку и скрылся

Происшествия
19.10.2022 21:33
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-ishhut-voditelya-kotoryj-sbil-9-letnyuyu-devochku-i-skrylsya
В Сочи ищут водителя, который сбил 9-летнюю девочку и скрылся
Фото ОГИБДД УВД по Сочи

Авария произошла 18 октября в 19:20 напротив дома № 4 на улице Невской в Центральном районе.

По предварительным данным, неустановленный водитель ехал по внутридворовой территории, предположительно, на мопеде и сбил 9-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть. В результате девочка получила травмы, ей была оказана медицинская помощь.

В полиции по данному факту проводят проверку, устанавливают личность водителя и все обстоятельства произошедшего, сообщает ОГИБДД УВД по Сочи в Telegram.

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