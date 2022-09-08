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В Тимашевске по нацпроекту проводят реконструкцию центрального пляжа

Общество
08.09.2022 08:25
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-timashevske-po-natsproektu-provodyat-rekonstruktsiyu-tsentralnogo-plyazha
Видео канала «Кубань 24»

Проект победил в онлайн-голосовании в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». На берегу уже видны очертания будущего культурного пространства.

Сейчас рабочие укладывают плитку, обустраивают деревянные настилы и завозят песок из Анапы. На берегу уже установили сваи для пирса. Также здесь появится ротонда. Композиция с колоннами станет центром парка, который разобьют у воды. Помимо этого, обустроят душевые, детскую зону, волейбольную и воркаут площадки.

Благоустройство территории в 15 тыс. кв. м планировали провести в 2023 году, но губернатор края Вениамин Кондратьев распорядился выделить на эти цели 36 млн рублей уже в этом.

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