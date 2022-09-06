В Крымске до конца 2022 года построят бульвар по улице Луначарского
Работы по строительству бульвара им. Олега Бредихина выполняют в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».
Сейчас на улице Луначарского продолжают благоустраивать новую аллею со спортивной и детской площадками. Средства на создание бульвара выделили в этом году благодаря дополнительному отбору.
«Бульвар на улице Луначарского будет назван именем героя — участника Великой Отечественной войны, ветерана боевых действий по освобождению Северного Кавказа, почетного гражданина Крымского района Олега Васильевича Бредихина. Он скончался на 97-ом году жизни в январе этого года», — написал в Telegram глава Крымского района Сергей Лесь.
Он отметил, что специалисты обследовали каждое дерево на аллее по улице Луначарского и при необходимости выполнили санитарную обрезку крон.
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