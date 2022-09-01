В Тимашевске открыли Центр цифрового образования «IT-куб»
Общество
01.09.2022 18:15
Это уже четвертый подобный центр в Краснодарском крае. Он заработал по нацпроекту «Образование» на базе школы № 4 имени Героя Советского Союза Жукова.
««IT-куб» – инновационная площадка дополнительного образования детей, помогающая развивать знания и навыки в области программирования. Для ребенка – это центр притяжения, место, куда хочется вернуться и продолжить учиться», – сказала министр образования, науки и молодежной политики края Елена Воробьева.
В центре будут учиться 360 школьников в возрасте от 7 лет до 17 лет. Их познакомят с основами интернет-технологий, робототехники, научат разрабатывать приложения для мобильных устройств, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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