В Тимашевске открыли Центр цифрового образования «IT-куб»

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Это уже четвертый подобный центр в Краснодарском крае. Он заработал по нацпроекту «Образование» на базе школы № 4 имени Героя Советского Союза Жукова.

««IT-куб» – инновационная площадка дополнительного образования детей, помогающая развивать знания и навыки в области программирования. Для ребенка – это центр притяжения, место, куда хочется вернуться и продолжить учиться», – сказала министр образования, науки и молодежной политики края Елена Воробьева.

В центре будут учиться 360 школьников в возрасте от 7 лет до 17 лет. Их познакомят с основами интернет-технологий, робототехники, научат разрабатывать приложения для мобильных устройств, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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