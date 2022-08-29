В 18 образовательных учреждениях Кубани создадут консультационные центры для родителей
Общество
29.08.2022 13:38
Для этого образовательные учреждения получат федеральные гранты в рамках национального проекта «Образование».
Средства направят на заработную плату специалистам, закупку необходимого оборудования, а также курсы повышения квалификации.
В 2023 году консультационные центры для родителей на Кубани откроются в детских садах:
- № 24, 115, 206, 213 и «Сказка» Краснодара;
- № 6, 9, 30 и 37 Армавира;
- № 49 и 82 Новороссийска;
- № 86 Сочи;
- № 16 Анапы;
- № 15 Северского района;
- № 19 Курганинского района.
Также центры для родителей откроют в частной начальной школе «Счастливое детство» в Краснодаре, учреждении «Детство без границ» в Усть-Лабинском районе и краевом Центре диагностики и консультирования, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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