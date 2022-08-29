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В 18 образовательных учреждениях Кубани создадут консультационные центры для родителей

Общество
29.08.2022 13:38
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-18-obrazovatelnyh-uchrezhdeniyah-kubani-sozdadut-konsultatsionnye-tsentry-dlya-roditelej
В 18 образовательных учреждениях Кубани создадут консультационные центры для родителей

Для этого образовательные учреждения получат федеральные гранты в рамках национального проекта «Образование».

Средства направят на заработную плату специалистам, закупку необходимого оборудования, а также курсы повышения квалификации.

В 2023 году консультационные центры для родителей на Кубани откроются в детских садах:

  • № 24, 115, 206, 213 и «Сказка» Краснодара;
  • № 6, 9, 30 и 37 Армавира;
  • № 49 и 82 Новороссийска;
  • № 86 Сочи;
  • № 16 Анапы;
  • № 15 Северского района;
  • № 19 Курганинского района.

Также центры для родителей откроют в частной начальной школе «Счастливое детство» в Краснодаре, учреждении «Детство без границ» в Усть-Лабинском районе и краевом Центре диагностики и консультирования, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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