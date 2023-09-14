В Тимашевске отменили массовые гуляния в честь Дня города

Об этом сообщил глава города Николай Панин. В этом году Тимашевск отметит День города 30 сентября, ему исполнится 57 лет.

«Массовых гуляний не будет. Сейчас не время веселиться, когда наши мужчины выполняют боевые задачи страны на специальной военной операции», — написал в Telegram мэр Тимашевска.

Он отметил, что сейчас многие жители города отстаивают интересы страны в зоне проведения СВО. Панин подчеркнул, что тимашевцы всегда были патриотами.

По его словам, после завершения спецоперации на Украине День города в Тимашевске отметят, как в прежние времена — с салютом, концертом и массовыми гуляниями. При этом в ближайший День города для жителей и гостей Тимашевска организуют выступления, выставки и кинопоказы.

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