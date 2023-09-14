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В Тимашевске отменили массовые гуляния в честь Дня города

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-timashevske-otmenili-massovye-gulyaniya-v-chest-dnya-goroda
В Тимашевске отменили массовые гуляния в честь Дня города
Фото пресс-службы администрации Тимашевска

Об этом сообщил глава города Николай Панин. В этом году Тимашевск отметит День города 30 сентября, ему исполнится 57 лет.

«Массовых гуляний не будет. Сейчас не время веселиться, когда наши мужчины выполняют боевые задачи страны на специальной военной операции», — написал в Telegram мэр Тимашевска.

Он отметил, что сейчас многие жители города отстаивают интересы страны в зоне проведения СВО. Панин подчеркнул, что тимашевцы всегда были патриотами.

По его словам, после завершения спецоперации на Украине День города в Тимашевске отметят, как в прежние времена — с салютом, концертом и массовыми гуляниями. При этом в ближайший День города для жителей и гостей Тимашевска организуют выступления, выставки и кинопоказы.

Читайте также: на День города в Краснодаре не будет большого концерта на площади перед мэрией. Об этом сообщил глава краевой столицы Евгений Наумов. В этом году День города в Краснодаре отметят 24 сентября.

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