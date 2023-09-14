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На День города в Краснодаре не будет большого концерта на площади перед мэрией

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-den-goroda-v-krasnodare-ne-budet-bolshogo-kontserta-na-ploshhadi-pered-meriej?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
На День города в Краснодаре не будет большого концерта на площади перед мэрией
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Об этом сообщил глава краевой столицы Евгений Наумов. В этом году День города в Краснодаре отметят 24 сентября.

«Вы сами знаете, в какое время мы живем. Поэтому большого концерта на Главной городской площади не будет», — написал Наумов в Telegram.

Мэр отметил, что на День города для жителей и гостей Краснодара подготовили большое количество активностей и локальных мероприятий, которые не позволят заскучать.

По словам Наумова, масштабно праздновать День города в Краснодаре снова начнут, когда мужчины вернутся с фронта.

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