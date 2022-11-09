В Тимашевске начался заключительный этап строительства сквера на улице Дзержинского
Общество
09.11.2022 12:52
Ход работ оценил глава Тимашевского района Андрей Палий.
На территории уже уложили более 3 тыс. кв. м тротуарной плитки, установили освещение и скамейки. Один из самых важных и принципиальных моментов — озеленение. В сквере высадят более 90 деревьев и кустарников, посеют почти 24 тыс. кв. м газона. Также рабочие уже проложили систему подземного полива.
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