В Тимашевске начался заключительный этап строительства сквера на улице Дзержинского

Видео канала «Кубань 24»

Ход работ оценил глава Тимашевского района Андрей Палий.

На территории уже уложили более 3 тыс. кв. м тротуарной плитки, установили освещение и скамейки. Один из самых важных и принципиальных моментов — озеленение. В сквере высадят более 90 деревьев и кустарников, посеют почти 24 тыс. кв. м газона. Также рабочие уже проложили систему подземного полива.

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