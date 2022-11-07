В станице Ленинградской завершили благоустройство нового сквера
Общество
07.11.2022 14:45
Еще весной рядом с местным торговым центром был пустырь, а теперь здесь прогулочные дорожки, скамейки, игровые площадки, турники и тренажеры. Вечером все это будут освещать фонари на солнечных батареях.
В новом сквере высадили 85 видов лиственных и хвойных растений.
«Здесь очень красиво. Не ожидали даже, что будет такое граффити. Нам сказали, что просто будет триколор, а тут картина целая», — рассказала жительница станицы Ленинградской Татьяна Чернякова.
«Тут такие шикарные лавочки, нам все понравилось. Здесь есть и карусели, и горки», — поделилась жительница станицы Ленинградской Наталья Шамаева.
Также в сквере установили бюст Екатерины II. Это заслуга ленинградского церемониального отряда «Честь имею». В минувшем году отряд стал победителем всероссийского патриотического конкурса и выиграл сертификат на установку памятника.
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