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В станице Ленинградской завершили благоустройство нового сквера

Общество
07.11.2022 14:45
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-stanitse-leningradskoj-zavershili-blagoustrojstvo-novogo-skvera
Видео канала «Кубань 24»

Еще весной рядом с местным торговым центром был пустырь, а теперь здесь прогулочные дорожки, скамейки, игровые площадки, турники и тренажеры. Вечером все это будут освещать фонари на солнечных батареях.

В новом сквере высадили 85 видов лиственных и хвойных растений.

«Здесь очень красиво. Не ожидали даже, что будет такое граффити. Нам сказали, что просто будет триколор, а тут картина целая», — рассказала жительница станицы Ленинградской Татьяна Чернякова.

«Тут такие шикарные лавочки, нам все понравилось. Здесь есть и карусели, и горки», — поделилась жительница станицы Ленинградской Наталья Шамаева.

Также в сквере установили бюст Екатерины II. Это заслуга ленинградского церемониального отряда «Честь имею». В минувшем году отряд стал победителем всероссийского патриотического конкурса и выиграл сертификат на установку памятника.

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