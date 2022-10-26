В Краснодаре привели в порядок 14 скверов и бульваров

Фото пресс-службы администрации Краснодара

По данным департамента городского хозяйства и ТЭК, на территории 14 зеленых зон выполнили благоустройство.

В скверах «Дубинском», «Октябрьском» и «Детском» установили новое игровое оборудование для детей. В скверах «Старокорсунском», «Прохладном», «Лазурном» и «Соборном» уложили тротуарную плитку и установили лавочки и урны. Аналогичные работы провели и в сквере «Памяти героев танкистов». В сквере имени Жукова на детской игровой площадке уложили резиновое покрытие.

На бульваре «Приозерном» высадили 60 кустов можжевельника и установили 14 новых урн. На «Платановом» бульваре появилась детская площадка и новые лавочки. По просьбе жителей на территории зеленой зоны на Бульварном Кольце напротив дома № 5/1 установили лавочки и положили плитку.

На площадке на улице Алма-Атинской около дома № 2/3 установили спортивные тренажеры игровое оборудование для детей. В сквере на пересечении улиц Старокубанской и Ставропольской, где недавно открыли памятник художнику Ивану Айвазовскому, уложили тротуарную плитку.

Сейчас работы полностью завершили в 14 из запланированных 15 скверов. В Городском саду «Сосновом» в ноябре около детской площадки установят лавочки, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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