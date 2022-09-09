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В Тимашевске начали капитальный ремонт спорткомплекса на улице Пионерской

Общество
09.09.2022 09:38
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-timashevske-nachali-kapitalnyj-remont-sportkompleksa-na-ulitse-pionerskoj
Видео канала «Кубань 24»

Строители уже завершили демонтаж фасада и приступили к отделочным работам внутри здания.

Сейчас на первом этаже спорткомплекса проводят сухую стяжку полов, а на втором начали отделку и покраску стен.

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