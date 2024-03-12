В Тимашевске на строительство Центра единоборств выделили около 150 млн рублей

В Центре будут работать отделения по самбо, вольной борьбе, дзюдо и рукопашному бою. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал об этом 12 марта.

«По словам президента России Владимира Путина, за последние годы в стране в разы выросло число тех, кто регулярно занимается спортом, и это — одно из самых значимых достижений», — подчеркнул Кондратьев.

Губернатор отметил, что на Кубани активно развивается спортивная инфраструктура, строятся новые и обновляются существующие спортивные объекты. Так, в Тимашевском районе 12 марта открывается Центр единоборств. Он стал 27 центром, построенным в крае. Такие современные спортивные объекты для занятий откроют для жителей всех городов и районов Кубани, отметил глава региона.

Центр единоборств в Тимашевске на улице Тимирязева построили по краевой госпрограмме «Развитие общественной инфраструктуры». На строительство из краевого бюджета выделили порядка 150 млн рублей. В центре площадью свыше 1,8 тыс. кв. метров находятся три борцовских ковра, медицинский кабинет и тренажерный зал, а также все необходимое для тренировок и спортивно-массовых мероприятий, отметил замгубернатора Кубани Александр Власов.

«Кубанские спортсмены регулярно достигают высоких результатов на соревнованиях различных уровней. Благодаря строительству новых объектов в крае растет число систематически занимающихся физической культурой и спортом», — добавил он.

В новом спортивном объекте одновременно могут заниматься 77 человек. Для удобства маломобильных граждан в Центре установили пандус, а также предусмотрели места на зрительских трибунах, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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