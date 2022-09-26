В Тимашевске мужчина приковал сожительницу наручниками к батарее и ушел на работу
Происшествия
26.09.2022 12:48
В полицию Тимашевского района обратился соцработник. Он сообщил, что 48-летний местный житель приковал женщину наручниками к батарее и оставил в квартире одну.
Полицейские освободили женщину, а ее сожителя задержали по месту работы. Выяснилось, что пара поссорилась, мужчина пристегнул женщину к батарее и ушел.
Потерпевшая не могла никому позвонить и позвать на помощь из-за отрицательного баланса на телефоне. Через несколько часов ей позвонил соцработник, которому женщина и сообщила о случившемся.
На подозреваемого завели уголовное дело за незаконное лишение свободы. Ему грозит до двух лет колонии, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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