В Тимашевске и Лабинске отменили праздничные концерты и салюты ко Дню города

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Об этом сообщили главы муниципалитетов. День города в Лабинске будут отмечать 18 сентября, а в Тимашевске — 24 сентября.

«Сегодня мы переживаем непростое для нашей страны время. В связи с ситуацией, связанной со специальной военной операцией на Украине, считаю необходимым отменить развлекательный блок мероприятий и фейерверк, запланированный в рамках проведения Дня Лабинского района и города Лабинска, оставив подготовленную патриотическую программу», — написал в Telegram глава Лабинского района Владимир Забураев.

Он отметил, что мероприятия ко Дню Лабинского района и города Лабинска начнутся 18 сентября в 16:00. На стоянке ГДК откроют тематические казачьи подворья с выставками, угощениями и мастер-классами. На площади Родина пройдут спортивные мероприятия.

Основная концертная программа начнется в 17:00 на стоянке ГДК. Для зрителей выступят ансамбль танца и песни «Кубанская казачья вольница», Государственный балет Кубани и эстрадный хор Краснодарского края.

«Концерт звезд и фейерверк в честь Дня района и города, которые должны были состояться 24 сентября в Тимашевске, проводиться не будут. Мы приняли решение изменить формат праздника. В этом году не будет салюта, на центральной площади вместо артистов, которых мы планировали пригласить», — написал в Telegram глава Тимашевского района Андрей Палий.

Он отметил, что в Тимашевске на Дне города выступят Кубанский казачий хор и районные творческие коллективы.

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