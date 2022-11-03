В Тимашевске 3 ноября торжественно открыли городской пляж
Территорию городского пляжа благоустроили в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».
«Я от всей души благодарю всех, кто был причастен к возведению этого объекта: жителей, которые выбрали его при голосовании за зоны благоустройства, губернатора Вениамина Ивановича Кондратьева за оказанное доверие и финансирование реконструкции, главу района Андрея Палия, наших горожан», — написал в Telegram мэр Тимашевска Николай Панин.
Глава города подчеркнул, что такого строительства в Тимашевске не было за последние годы. По его словам, летом новый пляж будет смотреться еще лучше.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», сейчас в Тимашевске работают над новым обликом сквера на улице Дзержинского. Там уже установили лавочки, смонтировали освещение, идет укладка тротуарной плитки. Также в Тимашевском районе благоустраивают парк в станице Медведовской.
- Что такое средний уровень реагирования, введенный в Краснодарском крае?
- В Краснодаре эвакуировали посетителей и персонал МФЦ из-за забытой сумки
- В Туапсе нашли подозреваемого в убийстве женщины, из ревности он ранил ее приятеля и себя
- Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
- Пять спектаклей Краснодарских театров вошли в лонг-лист премии «Золотая маска»
- В Краснодаре из больницы выписали еще одного пострадавшего при крушении Су-34 в Ейске