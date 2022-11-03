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В Тимашевске 3 ноября торжественно открыли городской пляж

Общество
03.11.2022 16:17
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-timashevske-3-noyabrya-torzhestvenno-otkryli-gorodskoj-plyazh
В Тимашевске 3 ноября торжественно открыли городской пляж
Фото пресс-службы администрации Тимашевска

Территорию городского пляжа благоустроили в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

«Я от всей души благодарю всех, кто был причастен к возведению этого объекта: жителей, которые выбрали его при голосовании за зоны благоустройства, губернатора Вениамина Ивановича Кондратьева за оказанное доверие и финансирование реконструкции, главу района Андрея Палия, наших горожан», — написал в Telegram мэр Тимашевска Николай Панин.

Глава города подчеркнул, что такого строительства в Тимашевске не было за последние годы. По его словам, летом новый пляж будет смотреться еще лучше.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сейчас в Тимашевске работают над новым обликом сквера на улице Дзержинского.  Там уже установили лавочки, смонтировали освещение, идет укладка тротуарной плитки. Также в Тимашевском районе благоустраивают парк в станице Медведовской.

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