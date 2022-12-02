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В Тимашевске 2 декабря пройдет ярмарка вакансий для инвалидов

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-timashevske-2-dekabrya-projdet-yarmarka-vakansij-dlya-invalidov
В Тимашевске 2 декабря пройдет ярмарка вакансий для инвалидов
Видео канала «Кубань 24»

Всех заинтересованных ждут в спорткомплексе «Олимп» с 10:00 до 11:00.

Посетители ярмарки смогут подобрать подходящую работу из краевой базы, пройти первичное собеседование, а также узнать подробности об условиях работы и своих трудовых правах.

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