В Тимашевске 2 декабря пройдет ярмарка вакансий для инвалидов
Общество
02.12.2022 07:36
Всех заинтересованных ждут в спорткомплексе «Олимп» с 10:00 до 11:00.
Посетители ярмарки смогут подобрать подходящую работу из краевой базы, пройти первичное собеседование, а также узнать подробности об условиях работы и своих трудовых правах.
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