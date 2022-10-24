В Краснодаре пройдет ярмарка вакансий для студентов

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Ярмарка пройдет 25 октября в рамках недели правовой грамотности в сфере трудовых отношений «Краснодарский край — территория без тени». Ее организовало министерство труда и социального развития Краснодарского края.

Специалисты городского Центра занятости населения проведут профориентационную встречу со студентами Краснодарского монтажного техникума. Встречу проводят в рамках программы помощи в трудоустройстве выпускников техникумов и колледжей «Первое рабочее место». Студентам расскажут о правилах оформления резюме.

В рамках недели правовой грамотности, которая проходит с 24 по 30 октября, в школах Краснодара проведут открытые уроки, классные часы, акции, школьникам раздадут буклеты с информацией. В Молодежном центре развития личности 28 октября состоится круглый стол «Неформальная занятость — риски для работника», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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