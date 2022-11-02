В Тихорецком районе полицейские остановили «Газель», перевозившую людей на деревянных скамейках
Происшествия
02.11.2022 12:02
В транспорте на момент остановки находились 20 человек. Правоохранители составили в отношении водителя два административных протокола.
Также пассажиров предупредили об опасности использования услуг нелегальных перевозчиков. Так, два года назад в похожей грузовой «Газели» в ДТП погибли шесть человек. Их тоже перевозили на скамейках.
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