В Тихорецком районе полицейские остановили «Газель», перевозившую людей на деревянных скамейках

Видео канала «Кубань 24»

В транспорте на момент остановки находились 20 человек. Правоохранители составили в отношении водителя два административных протокола.

Также пассажиров предупредили об опасности использования услуг нелегальных перевозчиков. Так, два года назад в похожей грузовой «Газели» в ДТП погибли шесть человек. Их тоже перевозили на скамейках.

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