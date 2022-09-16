В Краснодаре прокуратура проверит организацию движения маршруток около новых школ

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Прокуратура Прикубанского округа организовала проверку организации пассажирских перевозок в Краснодаре после того, как 14 сентября в соцсетях появились публикации с сидящими на бордюрах и тротуаре в ожидании автобуса школьниками.

О том, что школьники на остановке возле новой школы на улице Конгрессной каждый день после уроков подолгу ждут маршрутку № 32, в соцсетях сообщили очевидцы. По их словам, интервал в 15 минут автобусы не выдерживают, поэтому дети ждут автобус по часу и более. Также местные жители пожаловались на отсутствие лавочек и остановочного павильона, из-за чего школьникам приходится ждать транспорт, сидя на бордюре.

«По данным департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара, по итогам мониторинга работы автобусов на этом маршруте в часы пик интервал составляет 10-15 минут. Дневной интервал — в среднем около 20 минут. Днем 14 сентября автобус по технической неисправности сошел с линии, поэтому интервал увеличился и составил в общей сложности около 30 минут. Вопрос установки остановочного павильона в районе школы прорабатывается в администрации города», — сообщили в муниципальном центре управления Краснодара.

Похожая ситуация сложилась на улицах Россинского и Дорожной в районе новой школы № 17 на улице Крузенштерна.

По факту задержек транспорта в прокуратуре начали проводить проверку и установили, что по направлению к школе № 17 на улице Крузенштерна перевозчиками являются ООО «Русавтопром-Кубаньтранс» (маршрут № 32), ООО «Технотранс-Юг» (маршрут № 78), ООО «Транзит-Авто» (маршрут № 91). Установили, что с начала учебного года были факты, когда пассажирам приходилось долго ждать автобусы, в том числе — из-за поломки. Прокуратура округа внесла перевозчикам представления.

Во время проверки должностным лицам, которые контролируют перевозчиков и установку остановочных пунктов на участке около школы, в прокуратуре тоже вынесут оценку, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», для учеников, которые пойдут в новую школу № 17 на улице Адмирала Крузенштерна в Краснодаре, будет работать бесплатный общественный транспорт. Новый автобусный маршрут запустили с 1 сентября. Планируется, что транспорт будет ходить от улицы Семигорской (вблизи мкр. Любимово) до школы и в обратном направлении.