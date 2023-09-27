В Тихорецком районе поезд насмерть сбил мужчину

Несчастный случай произошел 26 сентября на железнодорожной станции Малороссийская в Тихорецком районе.

В дежурную часть транспортной полиции на станции Кавказская поступило сообщение о том, что пассажирский поезд сбил мужчину. На место выехала следственно-оперативная группа.

Личность погибшего установили. Им оказался 39-летний житель станицы Архангельской. По предварительным данным, несчастный случай произошел из-за нарушения правил безопасности на железной дороге.

По факту произошедшего в транспортной полиции проводят проверку, по результатам которой примут процессуальное решение, сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО.

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