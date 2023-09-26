Поезд сбил 16-летнего подростка в Краснодарском крае, мальчик выжил

Несчастный случай произошел 25 сентября на железнодорожной станции Гулькевичи.

В дежурную часть линейного отдела МВД России поступило сообщение о том, что пассажирский поезд Адлер — Мурманск наехал на подростка.

На место происшествия н выехала следственно-оперативная группа транспортной полиции. Личность пострадавшего установили. Им оказался 16-летний житель города Гулькевичи. Подросток выжил, но получил травмы. Его госпитализировали с травмами в одну из больниц Армавира.

По предварительным данным, причиной ЧС стало нарушение правил безопасного поведения на железной дороге. По факту произошедшего проводится проверка, устанавливаю обстоятельства случившегося, сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО.

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