В Тихорецком районе пенсионерка попала под колеса двух машин, женщина погибла
Происшествия
08.11.2022 16:00
Смертельное ДТП произошло 8 ноября в 6:20 в поселке Мирном на дороге «подъезд к хутору Латыши».
По предварительным данным, 73-летняя местная жительница переходила проезжую часть перед близко едущей машиной. Женщину сбил 52-летний житель Динского района на автомобиле Opel Vectra.
От удара пенсионерка упала на встречную полосу. На нее наехал 64-летний водитель автомобиля «Лада Калина».
Женщина скончалась до приезда скорой помощи, пишут «Тихорецкие вести».
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