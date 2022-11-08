В Тихорецком районе пенсионерка попала под колеса двух машин, женщина погибла

Фото тихвести.рф

Смертельное ДТП произошло 8 ноября в 6:20 в поселке Мирном на дороге «подъезд к хутору Латыши».

По предварительным данным, 73-летняя местная жительница переходила проезжую часть перед близко едущей машиной. Женщину сбил 52-летний житель Динского района на автомобиле Opel Vectra.

От удара пенсионерка упала на встречную полосу. На нее наехал 64-летний водитель автомобиля «Лада Калина».

Женщина скончалась до приезда скорой помощи, пишут «Тихорецкие вести».

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