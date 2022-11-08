На трассе М-4 «Дон» под Краснодаром столкнулись шесть автомобилей

Фото пресс-службы ГУ МВД по Республике Адыгея

Массовая авария произошла 7 ноября около 17:00 на 1352 км федеральной автодороги М-4 «Дон» на территории Адыгеи.

По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2109 не выдержал безопасную дистанцию и врезался в автомобиль Chevrolet Niva, который двигался в попутном направлении. Столкновения спровоцировало аварию с грузовым автомобилем КамАЗ.

Спустя некоторое время водитель иномарки не заметил на трассе знак аварийной остановки и столкнувшиеся машины и зацепил «Газель», которая ехала в попутном направлении. Он съехал с дороги и врезался в припаркованный грузовик, а также задел еще одну машину.

В результате массового ДТП пострадала 60-летняя пассажирка одного из автомобилей. Ее с травмами госпитализировали.

Движение по трассе М-4 «Дон» из-за аварии не перекрывали. Безопасность дорожного движения на месте происшествия обеспечили наряды ДПС.

По факту ДТП полиция проводит проверку, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Республике Адыгея.

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