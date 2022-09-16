В Тихорецком районе начнут строить малобюджетный спортивный комплекс
Спорт
16.09.2022 07:05
Спорткомплекс появится в станице Фастовецкой. Его планируют достроить в 2023 году.
Контракт на строительство заключили в сентябре. В ближайшее время на стройплощадке приступят к работам. Площадь здания составит более 1,5 тыс. кв. м. В нем будут площадки для мини-футбола, борьбы, баскетбола и волейбола. Также в помещении разместят медкабинет, душевые и раздевалки. Территорию около объекта благоустроят.
Спортобъекты шаговой доступности строят по поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. Сейчас идет строительство более 40 спортплощадок и малобюджетных спортзалов, центров единоборств и бассейнов по краевым программам и в рамках нацпроекта, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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