В Анапе открыли Центр единоборств за 79,3 млн рублей
Спорт
15.09.2022 18:29
Новый Центр единоборств появился в микрорайоне Алексеевском. Его построили в рамках программы «Развитие физкультуры и спорта».
«На территории Центра единоборств будут функционировать отделения по дзюдо, самбо, вольной борьбе, рукопашному бою и другим видам спорта, в которых смогут оттачивать навыки своего мастерства юные спортсмены», — сказал вице-губернатор Краснодарского края Александр Власов.
Стоимость строительства спортивного объекта в Анапе составила 79,3 млн рублей. Общая площадь Центра единоборств — 1 тыс. 377 кв. метров. В нем расположены спортзал, душевые, раздевалки, а также зона спортивных тренажеров.
Это уже шестой Центр единоборств, который построили в регионе, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Читайте также: в станице Павловской 4 августа открыли новый Центр единоборств.
Популярные новости
- Отпуск в бархатный сезон: что выбрать?
- ФК «Краснодар» объявил о прекращении сотрудничества с «Матч ТВ» из-за инцидента с Кордобой
- В Сочи полиция проводит проверку после сообщения о грузовике с полуживыми бездомными собаками
- Девятилетний леопард из Сочи теперь будет размножаться в Германии
- Крупнейший российский застройщик жилья лишился прав на проект в Сочи из-за дома Щусева
- Росстат: Краснодарский край занял второе место по числу приезжих рожениц