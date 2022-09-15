В Анапе открыли Центр единоборств за 79,3 млн рублей

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края.

Новый Центр единоборств появился в микрорайоне Алексеевском. Его построили в рамках программы «Развитие физкультуры и спорта».

«На территории Центра единоборств будут функционировать отделения по дзюдо, самбо, вольной борьбе, рукопашному бою и другим видам спорта, в которых смогут оттачивать навыки своего мастерства юные спортсмены», — сказал вице-губернатор Краснодарского края Александр Власов.

Стоимость строительства спортивного объекта в Анапе составила 79,3 млн рублей. Общая площадь Центра единоборств — 1 тыс. 377 кв. метров. В нем расположены спортзал, душевые, раздевалки, а также зона спортивных тренажеров.

Это уже шестой Центр единоборств, который построили в регионе, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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