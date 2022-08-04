В станице Павловской открыли новый Центр единоборств

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

На церемонии открытия спорткомплекса присутствовали вице-губернатор Александр Власов, депутат Госдумы Мурат Хасанов, министр спорта Серафим Тимченко.

В спорткомплексе можно будет заниматься самбо, дзюдо, карате, тхэквондо и другими видами единоборств. Одновременно смогут тренироваться 60 спортсменов. Также в комплексе предусмотрен блок раздевалок, душевые, тренерские комнаты, разминочный зал с зоной отдыха.

«С 2020 года в районе ввели в эксплуатацию три многофункциональные спортивно-игровые площадки, открыли малобюджетный спортивный зал в станице Атаманской. Начали строительство спортивного комплекса с плавательным бассейном в станице Павловской, который откроем в следующем году», — сказал Александр Власов.

Серафим Тимченко отметил, что за полгода спортсмены Павловского района на всероссийских и международных соревнованиях завоевали 22 медали, и в муниципалитете созданы все условия, чтобы возможностей для достижения высоких результатов на соревнованиях у спортсменов было больше.

Во время открытия спорткомплекса трех спортсменок Павловского района поздравили с присвоением звания мастера спорта России по гандболу. Девяти местным жителям вручили золотые знаки ГТО. Для самбистов и дзюдоистов провели мастер-классы.

В этом году в Краснодарском крае строят 10 центров единоборств, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в Кавказском районе продолжается строительство спорткомплекса и Центра единоборств.