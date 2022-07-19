В Кавказском районе продолжается строительство спорткомплекса и Центра единоборств

Видео канала «Кубань 24»

В конце 2022 года в муниципалитете должны сдать два новых спортобъекта — комплекс в станице Казанской и Центр единоборств в Кропоткине.

В последнем будут заниматься все районные группы по самбо, дзюдо и вольной борьбе. Сейчас к будущему зданию тянут линии газо- и водоснабжения, монтируют систему водоотведения. Также решается вопрос с организацией проезда. Пока освоена только четверть средств, выделенных из краевого бюджета.

«В целом работы идут по плану, есть некоторые отставания, но мы буквально вчера с минстроем и с представителями подрядной организацией проводили беседу, чтобы максимально сделать все, чтобы это отставание уменьшить», — сказал глава Кавказского района Виталий Очкаласов.

В июне в Кропоткине закрыли на ремонт стадион «Юность». Спортсмены в ожидании площадки, на которой меняют 8 тыс. кв. м покрытия беговой дорожки. Планируется, что после завершения работ, здесь можно будет проводить всероссийские соревнования.

«Здесь занимаются наши спортивные школы. В летний период занимаются и борцы, и боксеры, и легкоатлеты, и футболисты. Например, футбольный клуб «Локомотив», здесь у них тренировочные сборы всегда проходят», — сообщил заместитель главы Кавказского района Антон Филатов.

Кроме того, на двух трибунах стадиона заменят кресла для болельщиков. Отпраздновать открытие обновленного комплекса планируют в ноябре.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Кавказском районе до конца года построят два спортивных объекта.