Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Кавказском районе продолжается строительство спорткомплекса и Центра единоборств

Общество
19.07.2022 11:31
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-kavkazskom-rajone-prodolzhaetsya-stroitelstvo-sportkompleksa-i-tsentra-edinoborstv
Видео канала «Кубань 24»

В конце 2022 года в муниципалитете должны сдать два новых спортобъекта — комплекс в станице Казанской и Центр единоборств в Кропоткине.

В последнем будут заниматься все районные группы по самбо, дзюдо и вольной борьбе. Сейчас к будущему зданию тянут линии газо- и водоснабжения, монтируют систему водоотведения. Также решается вопрос с организацией проезда. Пока освоена только четверть средств, выделенных из краевого бюджета.

«В целом работы идут по плану, есть некоторые отставания, но мы буквально вчера с минстроем и с представителями подрядной организацией проводили беседу, чтобы максимально сделать все, чтобы это отставание уменьшить», — сказал глава Кавказского района Виталий Очкаласов.

В июне в Кропоткине закрыли на ремонт стадион «Юность». Спортсмены в ожидании площадки, на которой меняют 8 тыс. кв. м покрытия беговой дорожки. Планируется, что после завершения работ, здесь можно будет проводить всероссийские соревнования.

«Здесь занимаются наши спортивные школы. В летний период занимаются и борцы, и боксеры, и легкоатлеты, и футболисты. Например, футбольный клуб «Локомотив», здесь у них тренировочные сборы всегда проходят», — сообщил заместитель главы Кавказского района Антон Филатов.

Кроме того, на двух трибунах стадиона заменят кресла для болельщиков. Отпраздновать открытие обновленного комплекса планируют в ноябре.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Кавказском районе до конца года построят два спортивных объекта.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Росприроднадзор: загрязнение Черного моря не могло стать причиной гибели дельфинов
  2. Пивовары Краснодарского края заявили о возможном снижении объема продукции на 20%
  3. В Фестивальном микрорайоне Краснодара загорелась квартира в многоэтажке
  4. 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
  5. Пять неисхоженных водопадов Краснодарского края, которые удивят своей красотой
  6. ПБК «Локомотив-Кубань» возглавил бывший тренер сборной Словении Александр Секулич
ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Мэрия Сочи опровергла информацию о смерти 25 наркоманов в Адлерском районе
Мэрия Сочи опровергла информацию о смерти 25 наркоманов в Адлерском районе
МВД: в Сочи по подозрению в педофилии задержали 35-летнего жителя Белгорода
МВД: в Сочи по подозрению в педофилии задержали 35-летнего жителя Белгорода
Соцсети: в Сочи задержали педофила, который трогал ребенка в детской комнате пиццерии
Соцсети: в Сочи задержали педофила, который трогал ребенка в детской комнате пиццерии
Как изменятся платежи по коммуналке с 1 июля 2022 года для жителей Краснодарского края
Как изменятся платежи по коммуналке с 1 июля 2022 года для жителей Краснодарского края
На пляже в Новороссийске на глазах у отдыхающих утонула пенсионерка
На пляже в Новороссийске на глазах у отдыхающих утонула пенсионерка
Прямой эфир
Мы в соцсетях