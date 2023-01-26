В Тихорецком районе мужчина во время ссоры облил сожительницу бензином и поджег

Жительница станицы Архангельской в декабре 2022 года поступила в больницу с множественными ожогами второй и третьей степени тяжести на голове, шее, теле и конечностях.

В ходе проверки установили, что женщина поссорилась со своим сожителем. Во время спора он облил ее бензином и поджег. Однако женщина не стала обращаться за медпомощью, а пыталась лечить раны самостоятельно. Скорую помощь вызвали ее родственники. Пострадавшую доставили в больницу, но незадолго до Нового года она скончалась.

Следователи устанавливают причины конфликта и действий подозреваемого. За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть, завели уголовное дело.

Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. В настоящее время проводится ряд судебных экспертиз, пишет газета «Тихорецкие вести» со ссылкой на районный следственный отдел СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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